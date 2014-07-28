Москвичи жалуются на опасную песочницу в Северном Тушине

Фото: Читательница M24.ru Мария

Читательница M24.ru Мария сообщает, что во дворе жилого дома на улице Героев Панфиловцев установили песочницу с выпирающими металлическими скобами на дне и сбоку.

Мария спрашивает: "К кому можно обратиться с жалобой, чтобы это устранили?".

Обратиться можно в управляющую компанию по вашему району, либо оставить жалобу на портале "Наш город", выбрав специальный раздел.

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