В Инструментальном цеху ЗИЛа построят офисы или гостиницу

Фото: M24.ru/ Михаил Колобаев
Инструментальный цех завода имени Лихачева выставят на торги. Аукцион состоится 25 февраля 2015 года, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.
На месте цеха построят офисы или гостиницу высотой максимум 35 метров. Сейчас там находится нежилое здание площадью порядка 33 тысяч квадратных метров.
Начальная цена лота 1 миллиард 200 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 февраля.
investmoscow.ru
Напомним, в октябре Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект реорганизации бывшего завода ЗИЛ. Общая площадь объектов составит более 2 миллионов квадратных метров, в том числе 1 миллион - жилая площадь с социальной инфраструктурой.
Все проектируемые жилые дома будут полностью обеспечены социальными объектами. Планируется строительство школ на 3,3 тысячи учеников, детских садов на 1,4 тысячи мест, а также поликлиники на 450 посещений в смену. На данной территории сможет проживать порядка 25,5 тысяч человек.
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Кроме того, на территории ЗИЛа планируется построить спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд", куда войдут Ледовый дворец, центр синхронного плавания, оздоровительный центр, Музей хоккейной славы, Конгресс-медиацентр с гостиницей, два офисных здания и парковочный терминал на три тысячи машиномест.
Часть исторической застройки завода ЗИЛ при реконструкции будет сохранена. В частности, останется Центральная аллея завода и некоторые здания, которые отличаются от промышленной застройки. При этом постройки будут обновлены и получат новые функции.
Инструментальный цех ЗИЛаИнструментальный корпус возвели в ходе реализации проекта второй реконструкции территории ЗИС в 1934 году. Над проектом работали специалисты проектного института Промстойпроект, главный инженер Волчегорский М.С., главный архитектор Титов М.М., автор архитектурного оформления Попов Е.М. Здание цеха является характерным примером многопролетного здания с повторяющимися пролетами.
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