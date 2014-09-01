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Спорт

01 сентября 2014, 19:55

В Москве открылся уникальный центр синхронного плавания

ЗИЛ промзоны синхронное плавание спортивные школы Анастасия Давыдова

Фото: Пресс-служба

Единственный в мире Олимпийский центр синхронного плавания открылся 1 сентября на базе бассейна "Торпедо" в Южном округе. Руководителем центра стала пятикратная чемпионка Олимпийских игр Анастасия Давыдова.

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Новый комплекс расположен в здании номер 21 на Автозаводской улице. Уникальность его в том, что здесь спортсменок будут готовить комплексно, сочетая традиции российской школы синхронного плавания с новейшими методиками и опытом лучшей синхронистки последних лет.

"Наша цель – сохранение, развитие и приумножение олимпийских традиций и опыта российского синхронного плавания, – прокомментировала открытие объекта Анастасия Давыдова. – Уникальные возможности нового комплекса водного спорта, а также единая многоступенчатая система подготовки спортсменок от групп начальной подготовки до уровня национальной команды, позволят существенно повысить эффективность работы центра, и в результате еще более укрепить лидирующие позиции России в мировом синхронном плавании".

По словам Анастасии Давыдовой, в центр пригласят лучших специалистов: хореографов, тренеров по акробатике и по синхронному плаванию. Причем в работе задействуют как опытных преподавателей, так и молодых тренеров, недавно закончивших спортивную карьеру. Центр уже объявил набор девочек от 4 до 7 лет в группу начальной подготовки.

Фото: Пресс-служба

Через год центр обзаведется еще одним объектом в здании 23 на Автозаводской, на территории промзоны бывшего завода ЗиЛ, в сентября 2015 появится спортивно-развлекательный квартал "Парк Легенд" с большим бассейном, который смогут посещать все желающие.

В новом здании также будет самая современная инфраструктура для профессиональных синхронистов: на площади 12 тысяч квадратных метров разместятся два специализированных бассейна размером 30 на 25 метров и глубиной 3 метра, оснащенные звуковым оборудованием и оборудованием для видеосъемки. В здании будет два зала для занятий хореографией, зал для общей физической подготовки и зал для занятий акробатикой, пункт питания и блок для проживания учащихся.

Как уже сообщало сетевое издание M24.ru, предполагается, что в новом центре будут проводить Чемпионат России по синхронному плаванию.

"Интервью": Анастасия Давыдова о создании центра синхронного плавания

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