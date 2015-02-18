Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

18 февраля, 12:54

"Яндекс" пожаловался на Google в ФАС

Яндекс ФАС Google

Фото: M24.ru

Российская интернет-компания "Яндекс" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заявление с просьбой проверить американскую корпорацию Google на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.

В "Яндексе" недовольны тем, что Google, владеющая операционной системой для мобильных устройств Android, устанавливает правила для распространения приложений в магазине программ Google Play.

Фактически, считают в "Яндексе", американская компания может регулировать правила дистрибуции любым образом, вплоть до запрета на поставку приложений от конкурентов. При этом Google отрицала такие запреты для производителей.

Уточняется, что в прошлом году Google запретила предустановку сервисов "Яндекса" на устройствах партнеров: Fly, Explay и Prestigio.

"Яндекс" предложил отделить операционную систему Android от сервисов Google, предоставить производителям выбор по предустановке программного обеспечения на мобильных телефонах и планшетах, а установку сервисов для пользователей разграничить с магазинами приложений Google Play и Googple Mobile Services.

Ссылки по теме

Стоит отметить, что на устройства, работающие на операционной системе Android, приходится более 84% продаж по всему миру.

В компании Google M24.ru заявили, что у пользователей Android всегда есть выбор, какими приложениями и сервисами пользоваться.

"Мы не можем комментировать жалобу, которую мы не видели. Что касается платформы Android, можем сказать, что у пользователей всегда есть выбор, какие приложения и сервисы использовать на устройствах Android", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, Федеральная антимонопольная службы получила заявление от "Яндекса" о проведение проверки Google. Срок рассмотрения заявление - не более 1 месяца, пишет МИА "Россия сегодня".

Добавим, что Еврокомиссия рассматривает аналогичный иск к Google по поводу действий компаний в Европе. Его инициатором стала группа, представляющая интересы Microsoft и Nokia.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать