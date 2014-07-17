Инженеры "разогнали" интернет до 10 гигабит в секунду

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Мексиканским инженерам удалось осуществить передачу данных на скорости 10 гигабит в секунду с помощью новой технологии Li-Fi, сообщает Engineering and Technology Magazine. Связь между устройствами производилась за счет импульсов света, испускаемого специальными лампами.

Сама по себе технология "светового Wi-Fi" не нова - еще два года назад шотландские ученые сумели создать систему, которая бы использовала для обмена информацией свет. В роли передатчика Li-FI выступают светодиоды, которые постоянно изменяют интенсивность света так, что это не улавливается человеческим глазом. В результате закодированный в мигании двоичный сигнал распознают оптические датчики, установленные на компьютерах или мобильных устройствах.

Что же касается скорости передачи данных, то разработчикам мексиканской компании Sisoft, проводившим опыты совместно с учеными из Автономного технологического института Мексики, удалось поставить рекорд: инженеры компании Siemens и университета Пенсильвании достигли скорости передачи данных лишь в 500 мегабит и 1,6 гигабит в секунду соответственно.

Кроме впечатляющей скорости, физики отмечают, что их технология обладает и другими преимуществами. Так, благодаря тому, что данные передаются через свет, перехватить сигнал невозможно, а это означает полную безопасность сетей. Помимо этого, оптический интернет может быть использован в тех местах, где из-за радиочастотных помех Wi-Fi запрещен, в частности, в больницах, аэропортах, а также исследовательских лабораториях.

По сравнению с Wi-Fi у новой разработки есть и недостатки. Так, например, устройствам с Li-Fi требуется больше энергии, а прямая видимость является необходимым условием для обеспечения беспрерывной связи. Кроме того, отраженный сигнал на данный момент расшифровывается с большим числом ошибок, а зачастую и вовсе теряется.