Семьям погибших в результате аварии Ту-204 выплатят по 1 млн рублей

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Семьям погибших в результате катастрофы Ту-204 во Внуково выплатят по 1 миллиону рублей, сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

"Сергей Собянин дал поручение оказать необходимую материальную поддержку семьям погибших, которым будет выплачено по 1 миллиону рублей", - цитирует Пенькову ИТАР-ТАСС.

Мэр также выразил глубокие соболезнования родным и близким находившихся на борту самолета людей.

Напомним, накануне в 16.45 Ту-204 авиакомпании Red Wings, летевший из Чехии, после приземления во Внуково выкатился за пределы взлетной полосы, развалился на три части и загорелся.

Одна часть фюзеляжа упала на Киевское шоссе и повредила несколько автомобилей.

На борту лайнера находилось 8 членов экипажа. В результате ЧП четверо из них погибли, остальные получили тяжелые травмы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.