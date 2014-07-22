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Законы

22 июля 2014, 13:12

Путин подписал закон о хранении данных российских пользователей в РФ

Владимир Путин законопроекты законы подписание законов

Владимир Путин подписал закон о хранении данных россиян и SMS-рассылке

Владимир Путин подписал закон, обязывающий хранить данные российских пользователей Интернета на серверах, расположенных в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые требования вступят в силу с сентября 2016 года. В первую очередь закон коснется социальных сетей и почтовых сервисов, которые при регистрации запрашивают контактные и личные данные россиян.

К персональным данным отнесут, в частности, адреса электронной почты и личную переписку. Сайты-нарушители будут занесены в "черный список" Роскомнадзор. Этим списком станет специально созданный "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных".

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По словам директора Российской ассоциации электронных коммуникаций и одного из разработчиков закона Сергея Плуготаренко, закон не допускает исключений, и если, например, зарубежные гостиницы не откроют в РФ свои дата-центры, то станут "нарушителями поневоле".

Напомним, Госдума 4 июля приняла во втором и третьем чтении законопроект об обязательном хранении на территории России персональных данных граждан страны, обрабатываемых через интернет. Таким образом, все сведения о россиянах будут храниться в базах данных, расположенных на территории России.

Законопроект также наделяет Роскомнадзор правом блокировать сайты, на которых содержатся персональные данные граждан, полученные с нарушением законодательства. Таким образом, Facebook, Twitter, Instagram и ряд других компаний фактически обяжут создавать хранилища данных на территории России.

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