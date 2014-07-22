Пострадавшие в ЧС будут получать бесплатную юридическую помощь

На одной из подтопленных улиц поселка Кадом Рязанской области. Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин подписал закон, по которому пострадавшие в чрезвычайных ситуациях россияне смогут получать бесплатную юридическую помощь.

Согласно тексту документа, опубликованному на портале правовой информации, право на бесплатную юридическую помощь получат супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в браке с погибшим в результате ЧС; дети и родители погибшего; те, кто находился на полном содержании погибшего; пострадавшие в результате ЧС и те, кто лишился имущества.

Кто сейчас может получить бесплатную юридическую помощь Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума;

Инвалиды I и II группы;

Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;

Дети-инвалиды, дети-сироты,и их законные представители

Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка

Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;

Граждане пожилого возраста

Несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы или содержащиеся в местах профилактики безнадзорности;

Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с законом "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";

Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители



Добавим, что консультировать будут государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.

Кроме того, юристы будут не только заниматься возмещением ущерба, дееспособностью пострадавшего и назначением ему пенсии в случае инвалидности, но восстановлением имущественных прав, нарушенных в результате ЧС.

Финансирование бесплатной юридической помощи тем, кто пострадал от ЧС, будет идти за счет средств бюджета субъекта России.