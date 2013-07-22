В Москве создадут безбарьерную среду для пенсионеров - Петросян

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В Москве ведутся работы по созданию безбарьерной среды не только для инвалидов, но и для людей старшего возраста. Об этом заявил исполняющий обязанности главы департамента соцзащиты Москвы Владимир Петросян.

"В программу "Лучшая половина жизни" входит абсолютно все. В том числе, создание безбарьерной среды для людей старшего поколения", - сказал Петросян.

По словам и.о главы департамента, город должен приспосабливаться по универсальному принципу под нужды всех своих жителей.

"Второй столп программы - это труд для старшего поколения. Государство в лице нашего города Москвы должно дать ему возможность продолжать свою трудовую деятельность. Человек, выйдя на пенсию, должен трудиться. Он не должен терять связь со своей профессией. Кроме того, пенсионерам надо дать возможность зарабатывать", - сообщил Петросян.

Программа также предусматривает создание жилых комплексов для старшего поколения с фитнес-центрами, бассейнами и культурно-досуговыми центрами. "В рамках программы у нас предусмотрены компьютерные классы, кружки иностранных языков и университеты третьего возраста", - отметил Петросян.