Верховный суд отклонил жалобу на работу платных парковок

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Верховный суд признал законным отказ в выдаче парковочных разрешений при наличии штрафов и таким образом отказался удовлетворять жалобу на работу платных парковок в Москве, сообщает Агентство "Москва".

"Адвокат Виктор Вэскер просил отменить норму о лишении жителей зон платных парковок удостоверений резидента при неоплаченном штрафов, но его иск был отклонен", - отметил собеседник агентства. Ранее Вэскер добился отмены штрафа в 5 тысяч рублей за нечитаемые номера машин, которые паркуются на платных стоянках.

При этом в АМПП объяснили, что выдача любой государственной услуги регламентируется соответствующим постановлением. В данном случае - это постановление правительства Москвы 289-ПП "Об организации платных парковок в городе Москве".

"Отказ в выдаче льготного разрешения при наличии трех и более неоплаченных штрафов не является наказанием, а напоминанием заявителю о необходимости своевременно проверять наличие штрафов за нарушение ПДД и оплачивать их в установленный срок. Мосгорсуд уже признал данную позицию законной", - заявили в ведомстве.

Напомним, 25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.Оформить резидентные разрешения можно в любом МФЦ города, однако для удобства горожан был составлен список многофункциональных центров госуслуг, которые находятся в новой зоне платной парковки.

Резидентное парковочное разрешение действует в течение года с момента выдачи. Его владельцы могут бесплатно оставлять машину в зоне платной парковки ночью, с 20:00 до 8:00. Для круглосуточной льготной парковки водители должны вносить годовую резидентную плату в размере 3000 рублей. Резидентное разрешение можно использовать в пределах того района Москвы, где живет его владелец.