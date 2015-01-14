Всемирный банк ухудшил прогноз спада ВВП России на 2015 год

Всемирный банк скорректировал прогноз спада российского ВВП

Всемирный банк скорректировал прогноз спада ВВП России. По версии экспертов банка, спад окажется сильнее, чем ожидалось ранее, сообщает телеканал "Москва 24".

Всемирный Банк прогнозирует спад экономики России на 2,9 процента. Прежняя оценка составляла 0,7 процента. Эксперты считают, что экономика России серьезно пострадает из-за падения цен на нефть.

В 2016 году Всемирный Банк прогнозирует возврат российской экономики к положительным показателям.

Напомним, Министерство экономического развития оценило рост экономики России в 0,5 процента по итогам 2014 года.

Что касается 2015 года, то официальный прогноз Минэкономразвития предсказывает снижение ВВП на 0,8 процента при цене нефти в 80 долларов за баррель. В конце декабря глава министерства Алексей Улюкаев озвучил новый прогноз - снижение на 3 процента при цене нефти в 60 долларов за баррель.