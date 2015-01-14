Минэкономразвития оценило годовой рост ВВП России в 0,5%

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Министерство экономического развития оценило рост экономики России в 0,5 процента по итогам 2014 года. Об этом в ходе Гайдаровского форума рассказал замминистра экономического развития Алексей Ведев, сообщает "Интерфакс".

Таким образом, прогноз министерства, который был дан в начале прошлого года, полностью оправдался.

Что касается 2015 года, то официальный прогноз Минэкономразвития предсказывает снижение ВВП на 0,8 процента при цене нефти в 80 долларов за баррель. В конце декабря глава министерства Алексей Улюкаев озвучил новый прогноз - снижение на 3 процента при цене нефти в 60 долларов за баррель.

Однако в настоящее время "черное золото" стоит значительно дешевле. По состоянию на 10.00 баррель нефти Brent торгуется на биржах мира примерно на уровне 46 долларов за баррель. Причем цена продолжает снижаться.

По оценкам экспертов, добыча нефти в Западной Сибири является рентабельной при цене выше 40 долларов за баррель.