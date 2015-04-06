В честь Дня космонавтики на ВДНХ пройдет фестиваль "Пора в космос"

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

11 и 12 апреля на ВДНХ состоится ежегодный фестиваль "Пора в космос". В этом году мероприятие пройдет под лозунгом "Мы первые!", сообщили M24.ru в пресс-службе выставки.

11 апреля в программе фестиваля – экскурсии в интеракториуме "Марс-Тефо" в павильоне "Космос", выставка художников-космистов в кинотеатре "Круговая панорама", квест "Космический рейс" на всей территории выставки и другие мероприятия.

Как обещают организаторы, главные сюрпризы ждут гостей ВДНХ 12 апреля – в День космонавтики. В 13.30 посетители выставки смогут принять участие в торжественном марше на Центральной аллее. Колонна марширующих отправится к интерактивному комплексу "Буран", где выступят с лекциями космонавты-испытатели, режиссеры фильмов о покорении галактики и ученые. Здесь же можно будет запустить модели ракет и принять участие во флешмобе "Мы первые".

В 13.45 у арки главного входа финиширует тематический костюмированный велопробег.

Свою программу ко Дню космонавтики подготовит и Дом культуры ВДНХ – в выходные с 11.00 до 21.00 детей и родителей ждут квесты, мастер-классы, фильмы и мультфильмы о космосе, космический бал и концерт пианиста Леонида Тимошенко. На мастер-классах дети смогут научиться конструировать космические объекты, костюмы и животных из шаров для моделирования, создавать 3D-ракеты при помощи 3D-ручки и строить космические корабли из конструктора LEGO.

12 апреля с 10.30 до 21.00 в Политехническом музее на ВДНХ будет работать научно-популярный лекторий. Его специальными гостями станут представители предприятий ракетно-космической промышленности. Здесь же можно будет пообщаться с представителями Центра подготовки космонавтов. Любителей необычной музыки ждет терменвокс-концерт.

Расписание мероприятий фестиваля "Пора в космос" до выходных должно появиться на сайте ВДНХ.

"Москва в цифрах": Еда для космонавтов на ВДНХ

Напомним, в 2017 году на ВДНХ планируют открыть после реставрации исторический павильон №32/34 ("Космос"). По словам гендиректора ОАО "ВДНХ" Владимира Погребенко, там появится центр "Космонавтика и авиация".

В разделе "Ракетные двигатели" планируют разместить макеты космических кораблей и ракет, а также двигатели летательных аппаратов. Раздел "Космические аппараты и станции" украсят уменьшенные копии спутников Земли, а также знаменитые луноходы.

В разделе "Космическая инфраструктура" можно будет увидеть макеты космодромов "Байконур", "Плесецк" и "Восточный", а в разделе "Пилотируемая космонавтика" – макеты космических кораблей "Буран" и "Союз", а также станции "Мир" и МКС.

Также у посетителей будет возможность познакомиться с моделями военных и гражданских самолетов, уменьшенными копиями вертолетов. Помимо макетов в авиационной экспозиции центра планируется разместить детали летательных аппаратов и кабины-симуляторы, позволяющие испытать на себе летные характеристики крылатых машин.