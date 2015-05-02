"Спартак" не удержал победу в матче с "Зенитом"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский "Спартак" в домашнем матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги сыграл вничью с "Зенитом". Хозяева долгое время вели в счете, но на последних минутах встречи упустили победу.

Первый тайм не был богат на опасные моменты. Самый реальный шанс отличиться в дебюте встречи упустил Данни, который вышел один на один с Артемом Ребровым, но пробил прямо в голкипера "Спартака".

Основные события развернулись на поле после перерыва. Не успели команды толком разогреться, как Ромуло головой замкнул подачу с углового. Юрий Лодыгин проводил мяч взглядом.

После забитого мяча "Спартак" отдал инициативу гостям. Впрочем, "Зенит" играл в каком-то "прогулочном" темпе и серьезных угроз воротам Реброва почти не создавал.

Ситуация изменилась на последних минутах поединка. Халк получил пас из глубины поля, не обратил никакого внимания на Ромуло, пытавшегося оттереть его от мяча корпусом, и пробил мимо Реброва. Спартаковцы пытались протестовать, считая, что Халк оттолкнул защитника москвичей, но Вилков был непреклонен – 1:1.

Таким образом, "красно-белые" набирают 43 очка и поднимаются на 5 строчку в турнирной таблице РФПЛ.