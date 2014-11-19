В Швейцарии собрались расследовать дело о получении Россией права на ЧМ-2018

Фото: M24.ru

Президент ФИФА Йозеф Блаттер обратился с заявлением в прокуратуру Швейцарии. Функционер просит расследовать обстоятельства, при которых Россия и Катар получили право на проведение чемпионатов мира по футболу, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Примечательно, что дело предлагают возбудить на основании отчета главы следственной палаты Комитета ФИФА по этике Майкла Гарсии, который не нашел никакого криминала в выборах стран-хозяек двух будущих мундиалей.

Комиссия ФИФА провела расследование в связи с появившейся в прессе информацией о том, что Катар победил в голосовании путем подкупа.

За год были опрошены более 75 свидетелей и собраны аудиозаписи опросов. В итоге накопилось около 200 тысяч страниц материалов.

При этом была поддержана инициатива комитета по этике открыть дела в отношении некоторых должностных лиц, чья незаконная деятельность была выявлена в ходе расследования. В частности, это коснется бывшего руководителя Азиатской конфедерации футбола Мохамеда бин Хаммама. По данным СМИ, его компания давала взятки чиновникам ФИФА, перевела им более пяти миллионов долларов, чтобы Катар стал хозяином ЧМ-2022.

Напомним, Россия получила право на проведение чемпионата мира-2018 в декабре 2010 года. Матчи пройдут в 11 российских городах. В Москве игры первенства состоятся на арене "Лужники" и стадионе московского "Спартака" "Открытие Арена".