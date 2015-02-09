Магазины сети "Магнит" в Москве и Петербурге проверяют из-за звонка о бомбе

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Все магазины сети "Магнит" в Москве и Санкт-Петербурге проверяются из-за звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах



"Поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в одном из магазинов сети "Магнит" заложено взрывное устройство. В настоящее время специалисты, в том числе кинологи, проверяют все магазины указанной сети, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что такая информация к ним не поступала.

Напомним, недавно "Магнит" оказалась в центре скандала. В петербургском магазине сети 81-летнюю блокадницу заподозрили в краже трех пачек масла и

отправили в полицейский участок, где пенсионерке стало плохо и она умерла. Позднее подозрения были с нее сняты. Трагическое происшествие вызвало широкий резонанс.