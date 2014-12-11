Центральные 25 площадок "Путешествия в Рождество" соединили маршрутом

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Для новогоднего фестиваля "Путешествие в Рождество" в столице установят более 400 шале. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Всего у нас будет 36 площадок. Осмотреть все из них можно, только если все праздники посвятить этому делу. Центральные площадки, а их 25, мы соединили единым маршрутом. На каждом этапе придется остановиться и познакомиться с той или иной сказкой", - сообщил Немерюк.

Он заявил, что в течение месяца на этих площадках будут работать более 80 ресторанов. "Каждая площадка будет тематической, посвящена какой-то одной сказке. Дети смогут принять участие в мастер-классах и попробовать себя в качестве аниматора мультфильмов", - сказал глава департамента.

По его словам, паспорт путешественника, как и в прошлом году, будут выдавать в шале. "Надо пройти 25 площадок и ответить на вопросы. Получите отметку в паспорт и в конце путешествия - сладкий приз", - добавил Немерюк.

Все зимние инсталляции будут стоять в столице на протяжении трех месяцев. "Нет смысла разбирать огромный лабиринт на Тверской площади", - подчеркнул глава департамента.



Он напомнил, что в прошлом году площадки "Путешествия в Рождество" посетили более 6 миллионов человек.

Фестиваль пройдет в столице с 12 декабря по 11 января. Главной темой мероприятия станут сказки народов мира. Рождественский фестиваль пройдет на 25 площадках внутри Садового кольца. Еще 11 площадок откроют в округах.

На ярмарках можно будет купить товары более 100 столичных предприятий, в основном хэнд-мэйд.