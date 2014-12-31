Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

31 декабря 2014, 16:10

Заказные письма можно будет получить в электронном виде

Почта России Минкомсвязь пиьсма

Фото: ТАСС

Россияне смогут отправлять простые и заказные письма в электронном виде, сообщается на сайте Минкомсвязи.

"Это старт новой технологии оказания почтовых услуг в нашей стране. Через три года электронные письма станут таким же традиционным способом отправки почтовой корреспонденции, как и письмо в конверте сегодня", - отметил замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев.

Отправлять письма в электронной форме можно будет с помощью сайта учета и контроля почтовых отправлений.

Уже в первом квартале 2015 года пользователи единого портала госуслуг смогут подписаться на доставку заказных писем по штрафам и исполнительным производствам Московской области в электронном виде.

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По словам директора департамента электронного правительства Владимира Авербаха, к середине 2015 года подобные услуги будут доступны во всех регионах России.

Концепция возможность пересылки простых и заказных писем в электронной форме была предусмотрена в проекте развития связи в РФ до 2020 года.

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