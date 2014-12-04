Эксперимент с камерами на переходах могут перенести из ЗелАО в другие округа

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Система видеофиксации нарушений ПДД на пешеходных переходах в Зеленограде может появиться и в других столичных округах, сообщил Агентству "Москва" руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" Вадим Юрьев.

Напомним, в ЗелАО проводится эксперимент, в ходе которого на нескольких пешеходных переходах установили камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, в частности, случаи, когда водители не пропускают пешеходов. "Мы эту историю будем продолжать, она городу нужна. Итоги будут подведены в середине декабря", - сказал Юрьев.

По его словам, в случае положительных результатов эта система начнет работать и в других столичных округах. "Пока конкретного перечня нет, надо подвести итоги - что получилось, что не получилось, убедиться, что у нас получилась хорошая история", - заявил Юрьев.

Ранее M24.ru сообщало, что в местах установки комплексов фотовидеофиксации количество ДТП со смертельным исходом в 2013 году сократилось на 23,4% по сравнению с 2012 годом. Что касается данных за 2014 год, то они будут проанализированы в 2015 году.

Всего в Москве сейчас работает 800 стационарных комплексов фотовидеофиксации, фиксирующих нарушения ПДД. В следующем году на дорогах планируется установить еще 400 дополнительных камер. Кроме того, приборы видеофиксации нарушений установлены на лобовые и задние стекла автобусов.

Так, 18 ноября 2014 года выезд на выделенную полосу и неправильную парковку начали фиксировать камеры на 110 автобусах. Таким образом в объективы попадают не только автомобилисты, которые обгоняют общественный транспорт, но и те, кто пристраивается за ним, чтобы скрыть регистрационные номера.