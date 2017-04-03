Столичным мотоциклистам могут разрешить езду по выделенным полосам

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Депутаты Мосгордумы на круглом столе обсудят возможность разрешить мотоциклистам передвигаться по полосам, выделенным для общественного транспорта, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказал председатель комиссии столичного парламента по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов, еще одной темой для обсуждения станет возможность проведения экспертизы материалов, которые наносятся в качестве дорожной разметки, и дорожных барьерных ограждений на предмет безопасности для мотоциклистов.

К участию в круглом столе пригласят членов общественной палаты Москвы, представителей автошкол и байкерского сообщества.

Ранее в Мосгордуме предложили разместить около жилых домов специальные парковки для мотоциклов и скутеров. По словам члена комиссии столичного парламента по городскому хозяйству и жилищной политике Олега Сороки, из года в год в столице растет количество скутеров и мотоциклов. Поэтому и существует потребность в парковках для них.