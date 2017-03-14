Президент "Оскара" прокомментировал ошибку на церемонии

Президент американской Киноакадемии Шерил Бун Айзекс прокомментировала ситуацию с перепутанными конвертами на церемонии вручения премий "Оскар". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Выступая на открытии фестиваля South by Southwest в штате Техас, Айзекс сказала: "Конец шоу показал уважение, любезность и гуманность со стороны кинорежиссеров фильмов "Ла-ла Ленд" и "Лунного света". Это было что-то очень особенное". Хотя эта ситуация, конечно, вызвала у нее шок, тем не менее, по ее словам, вся история с перепутанными конвертами пошла Голливуду только на пользу. Также Айзекс отметила, что ведущий церемонии Джимми Киммел был "идеальным хозяином торжества".

Самым обсуждаемым событием церемонии награждения "Оскара"-2017 стала ошибка при объявлении победителя в номинации "Лучший фильм". На сцену вышли актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй. Они вскрыли полученный конверт и объявили, что премия присуждена мюзиклу "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла.

Затем организаторы пояснили, что произошла ошибка, и награда на самом деле предназначалась ленте "Лунный свет" Барри Дженкинса. Битти и Данауэй за кулисами дали конверт с именем лучшей актрисы, а не лучшего фильма. На вложенном листе было написано название мюзикла "Ла-Ла Ленд" и имя актрисы Эммы Стоун. Ответственность за инцидент с перепутанными конвертами взяла на себя аудиторско-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers.