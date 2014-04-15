Кремлю и федеральным ведомствам предложат адреса в домене .москва

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Департамент информационных технологий подготовил список из 726 адресов, которые город планирует зарезервировать в новых доменах .москва и .moscow. Об этом M24.ru сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Новикова. Так, уже в этом году могут открыться сайты кремль.москва, собянин.москва, ямы.москва, парковки.москва и казаки.москва. Департамент забронирует адреса для федеральных и городских ведомств, районов, городских проектов, а также персональные сайты для мэра Москвы и руководителей столичных департаментов.

125 адресов из 726 выделены для нужд федеральных ведомств. В перечне для бронирования (есть в распоряжении M24.ru) содержатся такие ссылки, как администрация-президента.москва, госдума.москва, вас.москва (Высший Арбитражный суд – M24.ru), мвд.москва и другие. Кроме того, для федеральных нужд забронированы такие адреса, как конституция.москва, гимн.москва, кремль.москва и россия.москва.

В резерве для столичных нужд содержится более 600 адресов. Из них более 125 – ссылки для всех районных сайтов города: выхино.москва, арбат.москва, а также округов - цао.москва. Кроме того, в перечень вошли адреса для сайтов городских ведомств. В частности, для департамента транспорта зарезервированы два адреса – дептранс.москва и транспорт.москва, торговля.москва достанется департаменту торговли. Появится у города и сайт с адресом казаки.москва или (Cossacks.moscow) – он забронирован для нужд комитета по делам казачества.

Кроме того, город бронирует адреса для конкретных городских чиновников, например в перечне есть ссылка для мэра Москвы - собянин.москва, заммэра - ликсутов.москва, сергунина.москва, руководителей столичных департаментов - капков.москва, немерюк.москва, а также аналогичные адреса с фамилиями всех столичных префектов.

"Резервирование необходимо, чтобы новые домены не захватили киберсквоттеры – те, кто занимает "красивые" адреса, и затем перепродает их", - пояснила Елена Новикова.

Среди забронированных адресов есть ряд тематических ссылок, например, транспортных: метро.москва, грузовики.москва, авто.москва, дорога.москва, яма.москва, парковки.москва и другие.

В список вошли и и ссылки для всех городских сайтов, таких, как нашгород.москва, автокод.москва и другие. Зарезервированы были даже адреса, содержащие в себе года с 2014 по 2020-й: например, 2015.москва. "Эти адреса необходимы для крупных городских событий, впоследствии от них можно будет делать производные, по принципу "событие.2017.москва", - пояснила представитель IT-департамента. Отметим, что в перечне уже есть адреса для для чемпионата мира по футболу – чм2018.москва, футбол2018.москва и чемпионат.москва.

Все адреса будут продублируются и в латинском написании для домена .moscow. Некоторые названия останутся на русском языке, но будут набраны латинскими буквами, а некоторые будут переведены на английский язык. Например, для департамента СМИ и рекламы зарезервированы адреса и reklama.moscow, и advertising.moscow.

В ближайшее время список адресов будет направлен в Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета, который администрирует новые домены, добавила Новикова. Она отметила, что органы власти сами предложили адреса для перечня. Исполнительный директор фонда Матвей Алексеев сказал M24.ru, что первые сайты домена .москва могут появиться уже в следующем квартале. Для органов столичной и федеральной власти доменные имена будут зарезервированы заранее. Для всех остальных организаций и обладателей товарных знаков регистрация начнется в конце мая.

"Она будет проходить в несколько этапов: сначала домен смогут зарегистрировать только обладатели товарных знаков, внесенных в международный депозитарий (Trademark Clearinghouse), а затем те, которые охраняются на территории РФ", - пояснил Алексеев.

Госорганы смогут получить специально зарезервированное для них имя у аккредитованных регистраторов - компаний, которые напрямую работают с клиентами: передают им домен, поддерживают его, оказывают юридическую и другую помощь. Самый крупный партнер фонда – компания Ru-Center (Nic.ru).

Директор Центра IT-исследований и экспертизы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Михаил Брауде-Золотарев считает, что, наряду с новым доменом, московские учреждения должны сохранить и старые сайты в домене .ru."Люди привыкли с ними работать и добавили в закладки. Кроме того, иногда пользователям нужно получить какую-либо услугу, находясь за границей, а там может не быть клавиатуры с русской раскладкой", - пояснил Брауде-Золотарев.

По словам эксперта, у сайтов должны быть простые и понятные названия, например – главархив.москва, коптево.москва и так далее. Домены такого типа как гкудезюао.москва (он зарезервирован для ДЕЗов Южного округа) – неудачный вариант. "Домен не носит правового характера, поэтому нет необходимости воспроизводить в нем точное название организации, согласно документам. Названия должны быть простые и "говорящие", - отметил Брауде-Золотарев.

Директор некоммерческого партнерства "Информационная культура" Иван Бегтин считает, что успех нового домена может зависеть от его продвижения. При этом эксперт усомнился, что федеральные органы власти будут активно брать себе домен .москва. "Сейчас многие сайты федеральных органов консолидируют у себя порталы региональных управлений. Например, столичная Госавтоинспекция "переехала" на сайт федерального ГИБДД. Им незачем брать московский домен", - пояснил Бегтин.

В декабре 2013 года Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета сообщил о подписании договора с корпорацией ICANN, управляющей адресным пространством интернета, на администрирование доменов .москва и .moscow. Как сообщали в фонде, начало выдачи адресов планировалось на апрель 2014 года.

Дарья Миронова, София Сарджвеладзе