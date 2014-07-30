В столице хотят построить разводной пешеходный мост через Москву-реку

Фото: M24.ru

Строительство двух автомобильных и трех пешеходных мостов через Москву-реку в 2019 году начнется на территории промзоны "ЗИЛ", сообщает в среду Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя мастерской №15 Генплана столицы Виталия Лутца.

"Планируется строительство двух 4-полосных мостов. Первый мост будет проходить через старое русло Москвы-реки. С его помощью планируется соединить Третье транспортное кольцо и проспект Андропова. Второй мост станет частью дороги, которая проходит от улицы Трофимова до пересечения с дублером Варшавского шоссе. Строительство данных объектов запланировано на 2019-2021 годы", - пояснил он.

Виталий Лутц добавил, что один из трех пешеходных мостов через Москву-реку может быть разводным.

"Один из пешеходных мостов пройдет над Москвой-рекой и соединит территорию с жилой застройкой. Еще один мост планируется построить в районе "Планеты ЗИЛ". Он будет продолжением главного бульвара, который, в свою очередь, является головной осью жилой застройки. Он тоже выходит на противоположный берег Москвы-реки. Третий пешеходный мост может быть разводным, он пройдет над старым руслом Москвы-реки и соединит промзону и общественно-деловую застройку. Это район "Нагатино Айлэнд", там уже частично возведены общественно-деловые здания", - подытожил руководитель мастерской №15 Генплана столицы.

Ранее M24.ru сообщало, что Сергей Собянин объявил о старте международного конкурса на разработку концепции градостроительного развития территорий, прилегающих к Москве-реке.

На месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы.

Кроме того, освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязненности.

"Москва в цифрах": Концепции развития набережных Москвы-реки

В свою очередь заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что территорию Москвы-реки планируется использовать круглогодично. В планах - упорядочить хаотичные причалы и повысить привлекательность Москвы-реки.

Он добавил, что также будет построена эстакада на участке за "Москва-Сити". Кроме того, нет автомобильной дороги на территории Нагатинского парка и Южного порта, соответственно необходимо благоустраивать набережную.

Собянин объявил конкурс проектов обустройства берегов Москвы-реки

Концепция развития территории призвана связать в единую систему другие масштабные городские проекты, в том числе комплекс "Москва-Сити", парк имени Горького, Воробьевы горы, Крымскую набережную, парк "Зарядье", территории ЗИЛа и Нагатинской поймы.