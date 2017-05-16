"Москва онлайн" покажет выступление норвежского музыканта Александра Рыбака

20 мая Культурный центр ЗИЛ приглашает любителей скандинавской культуры на фестиваль "День Норвегии". Посетители смогут отведать блюда национальной кухни, посетить лекции о традициях и быте страны, а также побывать на творческих мастер-классах. Жемчужиной праздника станет концерт, на который приедут музыканты из Норвегии. В числе приглашенных звезд – певец и скрипач, победитель конкурса песни "Евровидение 2009" Александр Рыбак. Он исполнит всеми известный хит Fairytales, а также новые композиции.

Трансляцию концерта смотрите на сайте "Москва онлайн" 20 мая в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.