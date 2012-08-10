Житель Подмосковья задержан за сбыт наркотиков

ИТАР-ТАСС

Сотрудники подмосковной полиции и ФСБ России задержали в Краснознаменске 22-летнего местного жителя за сбыт наркотиков. Как сообщает ГУ МВД по Московской области, задержание произошло 9 августа 2012 года около 6.00 в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий "Контрольная закупка".

В ходе личного досмотра у молодого человека были обнаружены и изъяты 50 разовых доз порошкообразного вещества. Оно было направлено на химическое исследование.

Сейчас по данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного по статье 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов).