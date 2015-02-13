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Наземный транспорт

13 февраля, 13:35

В центре города отремонтируют 2 километра трамвайных путей

Мосгортранс наземный транспорт ремонт трамваи пути

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Мосгортранс отремонтирует 2 километра трамвайных путей в центре столицы, сообщает Агентство "Москва". Планируется заменить верхнее покрытие из железобетонных плит.

В ближайшие семь месяцев разработают проект, а затем начнутся работы по реконструкции путей на улицах Лесная и Палиха в Тверском районе. Проектные работы обойдутся Мосгортрансу примерно в 8,4 миллионов рублей.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что все трамвайные пути столицы реконструируют за 2015-2016 годы. По его словам, в 2015 году планируется реконструировать 53,2 километра трамвайных линий. Основная задача – это снижение уровня шума.

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Отметим, что столичные власти планируют восстановить старые трамвайные маршруты, в частности в центральной части города.

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"В городе много улиц, где раньше были трамвайные маршруты. Рельсы были сняты, когда делали реконструкцию или перекладку сетей, многие трамвайные маршруты просто закатаны в асфальт. Там осталось полотно и рельсы, а во многих местах даже сохранилась контактная сеть, поэтому мы поставили задачу восстановить те участки, где раньше был трамвай", - пояснил Ликсутов.

При этом заммэра отметил, что создание совершенно новых трамвайных линий продолжится. По его словам, трамвай занимает одно из ведущих мест в транспортной среде города. "Это экологически чистый вид транспорта. И современные трамваи способны работать в городских условиях работать очень качественно", - подчеркнул Ликсутов.

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