Ведущий инженер аэродромной службы Внукова останется под стражей до 21 декабря

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Ведущий инженер аэродромной службы аэропорта Внуково Владимир Леденев останется под стражей до 21 декабря. Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу на арест Леденева, который обвиняется по делу о катастрофе самолета Falcon 50, сообщает Агентство "Москва".

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека: три члена экипажа и один пассажир - глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко был взят под стражу по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Аналогичные обвинения предъявлены диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, ведущему инженеру аэродромной службы аэропорта Владимиру Леденеву, диспетчеру Александру Круглову, а также руководителю полетов Роману Дунаеву.

При этом ранее Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест Александра Круглова. "Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана законно, обоснована и подтверждается собранными доказательствами. Находясь на свободе, Александр Круглов действительно может скрыться от следствия, уничтожить доказательства и иным способом воспрепятствовать производству по делу, повлиять на свидетелей. Он хорошо знает специфику работы аэропорта и, находясь на свободе, может уничтожить доказательства и вступить в контакт с неустановленными следствием лицами", - отметил представитель следствия.