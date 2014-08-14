Во время выборов в Мосгордуму на каждом участке установят две камеры

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Во время выборов в Мосгордуму на каждом избирательном участке будет установлены по две камеры. Такой порядок видеонаблюдения утвердил Мосгоризбирком, сообщает Агентство "Москва".

По словам официального представителя МГИК Дмитрия Реута, одна из камер будет направлена на столы, где работают члены участковой комиссии, другая – на ящики для голосования. Столы, где проводится подсчет голосов, также будут устанавливаться под одной из камер. Транслировать изображение с избирательных участков в день выборов депутатов Мосгордумы будут около 6,1 тысячи видеокамер.

Напомним, следить за ходом голосования в день выборов можно будет на сайте vybory.mos.ru. Регистрация на сайте откроется для всех желающих в начале сентября. Авторизоваться пользователи смогут и через учетную запись портала госуслуг. Одновременно смотреть трансляцию смогут не менее 1,5 миллиона человек.



"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму-2014

Также Реут сообщил, что для голосования в Москве откроется более 3,6 тысячи избирательных участков, из них 3,4 тысячи расположатся по месту жительства москвичей.

Кроме того, он добавил, что Мосгоризбирком завершил прием кандидатур в резерв участковых избирательных комиссий

"Сейчас территориальные комиссии соберут все данные, обобщат, и потом они поступят к нам", - сказал Реут.

Дополнительный набор в резерв УИК проходил с 25 июля. Кандидатуры предлагались политическими партиями и другими общественными объединениями, а также советами муниципальных депутатов и объединениями избирателей.

Напомним, выборы в Московскую городскую Думу пройдут в Единый день голосования 14 сентября 2014 года. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека.

Согласно принятому закону в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, которые начнутся 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".