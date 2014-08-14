Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Выборы

14 августа 2014, 16:41

Во время выборов в Мосгордуму на каждом участке установят две камеры

Мосгордума выборы Мосгоризбирком камеры видеонаблюдения

Фото: M24.ru

Во время выборов в Мосгордуму на каждом избирательном участке будет установлены по две камеры. Такой порядок видеонаблюдения утвердил Мосгоризбирком, сообщает Агентство "Москва".

По словам официального представителя МГИК Дмитрия Реута, одна из камер будет направлена на столы, где работают члены участковой комиссии, другая – на ящики для голосования. Столы, где проводится подсчет голосов, также будут устанавливаться под одной из камер. Транслировать изображение с избирательных участков в день выборов депутатов Мосгордумы будут около 6,1 тысячи видеокамер.

Напомним, следить за ходом голосования в день выборов можно будет на сайте vybory.mos.ru. Регистрация на сайте откроется для всех желающих в начале сентября. Авторизоваться пользователи смогут и через учетную запись портала госуслуг. Одновременно смотреть трансляцию смогут не менее 1,5 миллиона человек.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму-2014

Также Реут сообщил, что для голосования в Москве откроется более 3,6 тысячи избирательных участков, из них 3,4 тысячи расположатся по месту жительства москвичей.

Кроме того, он добавил, что Мосгоризбирком завершил прием кандидатур в резерв участковых избирательных комиссий

"Сейчас территориальные комиссии соберут все данные, обобщат, и потом они поступят к нам", - сказал Реут.

Дополнительный набор в резерв УИК проходил с 25 июля. Кандидатуры предлагались политическими партиями и другими общественными объединениями, а также советами муниципальных депутатов и объединениями избирателей.

Напомним, выборы в Московскую городскую Думу пройдут в Единый день голосования 14 сентября 2014 года. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека.

Ссылки по теме

Согласно принятому закону в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, которые начнутся 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать