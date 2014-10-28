Мексиканский День мертвых отпразднуют в культурном центре имени Чехова

1 ноября в культурном центре имени Чехова посольство Мексики отпразднует День мертвых. В рамках события создадут коллективную художественную инсталляцию Ofrenda De Participación ("Коллективный дар").

Представит арт-объект мексиканский художник Элой Тарсисьо. Стоит отметить, что мероприятие уже 10 лет успешно проводится в США, Мексике и Канаде.

В коллективном праздновании и поминовении усопших смогут принять участие все желающие. Для этого нужно принести с собой фотографию поминаемого, а также любимые им еду, напитки или предметы.

Культурный центр находится по адресу: Страстной бульвар, 8. Начало - в 18.00, вход свободный.





Дня мертвых

Традиция празднованияв Мексике восходит к индейцам ацтекам и майя, которые приносили дары богине Миктлансиуатль и сооружали стены с изображением черепов – тсомпантли. Современная традиция совпадает с Днем всех святых (1 ноября) и Днем всех душ (2 ноября), поэтому многие ошибочно считают этот день "мексиканским Хэллоуином".

Согласно поверьям, в День мертвых души усопших приходят на землю и встречаются со своими близкими. Именно поэтому мексиканцы воздвигают в домах красочные алтари и украшают их цветами, фруктами и цветной бумагой. На почетное место устанавливаются фотографии умерших, а также любимые ими при жизни еда, напитки и предметы. Например, если усопший любил выпить, курить и гулять, то на его алтаре можно найти бутылку текилы, сигару и праздничное сомбреро.

