Мартин Скорсезе снимет фильм про культовую панк-группу Ramones

Ramones. Фото: facebook.com/theramones/

Фильм про культовую панк-рок-группу Ramones собирается снять оскароносный режиссер Мартин Скорсезе. Планируется, что картина появится на экранах в 2016 году – к 40-летию дебютной пластинки бэнда.

Когда фильм будет запущен в производство, пока непонятно, сценарист будущей картины тоже еще неизвестен. Проектом занимаются менеджеры наследия группы, Джефф Джэмпол и Дейв Фрей.

Ramones впервые вышли на сцену в 1974 году, однако их первый альбом вышел только спустя два года, в 1976. "Хотя многие отмечают 40-летие группы сейчас, настоящий юбилей Ramones еще впереди – это 2016 год. Это годовщина выхода их первого альбома. Мы планируем широко отметить дату", - цитирует Джэмпола Billboard.

Джэмпол добавил, что, помимо художественного фильма, в проекте – документальная лента о Ramones. Часть видеоматериала, который должен в нее войти, никогда ранее не была показала широкому зрителю. Это записи с туров группы времен 1970-1980-х годов. Будет также выпущена книга об истории Ramones.

Считается, что именно Ramones стали основателями стиля панк-рок. Они оказали влияние как в целом на этот жанр, так и на многие другие течения альтернативного рока. Считается, что именностали основателями стиля панк-рок. Они оказали влияние как в целом на этот жанр, так и на многие другие течения альтернативного рока. Ramones шокировали публику шумными и скоростными песнями, а также внешним видом - до них никто не осмеливался подниматься на сцену в стоптанных кедах, куртках и драных джинсах. Последний из основателей Ramones, Тамаш Эрдейи (псевдоним Томми Рамон), скончался в июле от рака, ему было 65 лет. Тамаш Эрдейи покинул сцену в 1979 году и стал продюсером Ramones. Последний его концерт в составе группы прошел 4 мая 1978 года в Нью-Йорке. Новым барабанщиком Ramones стал Марк Белл (Марки Рамон). С начала 2000-х умерли все главные участники Ramones: в 2001 от рака Хайман (Джоуи Рамон), в 2002 от передозировки Колвин (Ди Ди Рамон) и в 2004 году от рака Каммингс (Джонни Рамон). Все участники первого состава Ramones включены в Зал славы рок-н-ролла.



Мартин Скорсезе снимал такие фильмы, как "Отступники", "Остров проклятых", "Авиатор". За "Отступников" получил "Оскар". Картины про музыкантов ему тоже не в новинку: в 2008 году он выпустил документальную ленту "Да будет свет" про The Rolling Stones.