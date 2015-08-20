Форма поиска по сайту

20 августа 2015, 02:07

Транспорт

Подросток погиб, катаясь на крыше электрички Ярославского направления

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Подросток погиб от удара током на крыше электропоезда, следовавшего по маршруту Москва-Фрязино. Тело "зацепера" было обнаружено на железнодорожной платформе "Лось" Ярославского направления.

Как сообщает сообщает Агентство "Москва", группа "зацеперов" каталась на крыше электропоезда. В какой-то момент один из подростков дотронулся до контактной сети, получил удар током и от полученных травм скончался на месте.

На станции "Лось" Ярославского направления подростка убило током

Как отмечается, движение поездов Ярославского направления не приостанавливалось. До окончания следственных мероприятий оно организовано по трем соседним путям вариантным графиком.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту смерти подростка проводится доследственная проверка.

МЖД электрички зацеперы гибель людей чп

