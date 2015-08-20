Подросток погиб, катаясь на крыше электрички Ярославского направления

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Подросток погиб от удара током на крыше электропоезда, следовавшего по маршруту Москва-Фрязино. Тело "зацепера" было обнаружено на железнодорожной платформе "Лось" Ярославского направления.
Как сообщает сообщает Агентство "Москва", группа "зацеперов" каталась на крыше электропоезда. В какой-то момент один из подростков дотронулся до контактной сети, получил удар током и от полученных травм скончался на месте.
Как отмечается, движение поездов Ярославского направления не приостанавливалось. До окончания следственных мероприятий оно организовано по трем соседним путям вариантным графиком.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту смерти подростка проводится доследственная проверка.