Поезда на Павелецком направлении войдут в график к вечеру

ИТАР-ТАСС

Работы по устранению неполадок в работе электропоездов на Павелецком направлении завершаются, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций МЖД.

Работы по восстановлению работоспособности штатной аппаратуры велись в течение всего времени с момента поломки. В настоящее время пригородные и пассажирские поезда работают по вариативному графику, однако в течение дня железнодорожники планируют постепенно вернуться к нормальному расписанию.

Напомним, сбой в работе поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги произошел вечером 16 июля в 22.20. Причиной этого стал отказ аппаратуры автоматики и телемеханики на станции Бирюлево. Эти неполадки коснулись и расписания аэроэкспрессов в аэропорт "Домодедово".