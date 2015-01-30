Спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы свяжет канатная дорога

Спорткомплекс "Лужники" и смотровую площадку на Воробьевых горах свяжет канатная дорога, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Стройкомплекса Москвы.

"На Воробьевых горах опоры для канатной дороги уже есть. Нужно поднять эти опоры в высоту и сделать еще две в "Лужниках". И пустить между ними канат. Думаю, от желающих воспользоваться такой дорогой не будет отбоя. Ведь стадион "Лужники" к Чемпионату мира по футболу, который Москва примет в 2018 году, станет настоящим шедевром", - отметил Хуснуллин.

Помимо строительства канатной дороги, на Воробьевых горах реконструируют лыжный трамплин, возведенный в 1953 году. Заммэра подчеркнул, что проект будет реализован за счет инвестиционных средств. "Инвестор, готовый вложить деньги, уже есть. Мы его всячески поддерживаем", - сказал заммэра.

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Ранее M24.ru сообщало, что инженерную инфраструктуру в Лужниках полностью обновят к 2016 году. Модернизация связана с подготовкой крупнейшей арены к проведению мундиаля.

Рабочие заменят около 16 километров электросетей. В Лужниках проложат новые водопровод, теплосети и канализацию. Кроме того, там появятся новые очистные сооружения и насосные станции. Большая часть инженерных коммуникаций Лужников была проложена в ходе подготовке к Олимпиаде 1980 года.

Большую спортивную арену реконструируют к весне 2017 года, а летом того же года там пройдут первые футбольные матчи в рамках Кубка Конфедераций. Количество зрительских мест на обновленной арене увеличится с 78 до 81 тысяч, из них 300 мест - для людей с ограниченными физическими возможностями.