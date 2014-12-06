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ЧП

06 декабря 2014, 22:30

Сообщение о бомбе на Курском вокзале оказалось ложным

Курский вокзал эвакуации чп минирование

Фото: Агентство "Москва"

Сообщение о взрывном устройстве на Курском вокзале оказалось ложным, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник Агентства, кинолог проверил здания вокзала, однако ничего подозрительного обнаружено не было. Информация о подозрительном предмете в камере хранения поступила от женщины, которая позвонила в полицию.

Ранее M24.ru сообщало, что Курский вокзал экстренно эвакуировали. На самом вокзале пассажирам происходящее объяснили техническими причинами.

Отметим, на прошлой неделе полиция эвакуировала около полутора тысяч человек с Курского вокзала из-за звонка о якобы заложенной бомбе. В ходе проверки оказалось, что угроза взрыва была ложной. На движение поездов ЧП не повлияло.

За последнее время вокзал "минируют" уже третий раз: 20 октября также неизвестный сообщил о бомбе в помещении. Как оказалось, звонил 23-летний житель Тамбова, который надеялся таким образом помириться со своей девушкой.

Как ранее сообщало M24.ru, полиция планирует публиковать списки "телефонных террористов" в интернете. По мнению правоохранительных органов, если такой список появится в сети, потенциальные "шутники" быстрее поймут, что ложное сообщение о теракте – уголовное преступление, за которым следует серьезное наказание.

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