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22 декабря 2013, 10:45

Свежий воздух

Сегодня на Соборной площади установят главную елку страны

На Соборной площади сегодня установят главную елку страны

На Соборной площади сегодня установят главную елку страны, накануне ее привезли в Кремль, сообщает телеканал "Москва 24".

В этом году для ели разработан новый дизайн украшений, выбрали один тип шаров, их будут группировать в большие и маленькие гроздья.

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Традиционно декораторы используют цвета российского флага. В полном убранстве елка предстанет 24 декабря. Само дерево высотой 30 метров, и ему больше 110 лет.

Впервые ставить новогоднюю ель на площади начали члены царской семьи. А в 1996 году эту традицию возобновил Борис Ельцин.

Сюжет: Москва новогодняя
Красная площадь Новый год елка свежий воздух
Фестиваль "Солома"

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