Сегодня на Соборной площади установят главную елку страны

На Соборной площади сегодня установят главную елку страны

На Соборной площади сегодня установят главную елку страны, накануне ее привезли в Кремль, сообщает телеканал "Москва 24".

В этом году для ели разработан новый дизайн украшений, выбрали один тип шаров, их будут группировать в большие и маленькие гроздья.

Традиционно декораторы используют цвета российского флага. В полном убранстве елка предстанет 24 декабря. Само дерево высотой 30 метров, и ему больше 110 лет.

Впервые ставить новогоднюю ель на площади начали члены царской семьи. А в 1996 году эту традицию возобновил Борис Ельцин.