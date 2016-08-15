"Спасская башня" завершится вальсом цветов из балета "Щелкунчик"

Фестиваль "Спасская башня" в этому году пройдет с 27 августа по 4 сентября

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

На церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" прозвучат музыкальные фрагменты из балета П.И. Чайковского "Щелкунчик" – "Итальянское каприччо" и фрагмент "Вальса цветов". Об этом сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на музыкального руководителя фестиваля Валерия Халилова.

Музыкальная программа церемонии закрытия "Спасской башни" была объявлена сегодня на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Международном мультимедийном пресс-центре. "В этом году мы на откуп отдали фестиваль хорошей музыке, классической. Финал будет строиться на музыке Петра Чайковского. Это фрагмент "Итальянского каприччо", фрагмент "Вальса цветов" из "Щелкунчика". Также прозвучит песня Таривердиева "Вечная музыка" в исполнении Тамары Гвердцители. Впервые венцом фестиваля будет прощание с флагами, которое пройдет под австрийскую музыку под руководством австрийского же дирижера", – рассказал Халилов.

"Очень сильную характеристику имеет в финале цветомузыка. Цвета будут проецироваться на храм Василия Блаженного, что придаст особую динамику выступлению", – добавил он.

Фестиваль военных оркестров "Спасская башня" проводится с 2009 года на Красной площади. Ежегодно в фестивале принимают участие тысячи музыкантов из разных стран мира. В этот раз в "Спасской башне" примут участие оркестры из Италии, Япокии, Казахстана, Монголии, Словении и Сингапура.