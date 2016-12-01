Президент Киргизии собирается закрыть российскую военную базу

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Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев хочет закрыть российскую военную базу после того, как истечет срок договора, передает РИА Новости.

По его словам, соглашение по базе было подписано президентом Курманбеком Бакиевым и истекает в этом году, после чего база должна была оставаться еще на 49 лет, но этот срок сократили до 15 лет.

В составе объединенной российской военной базы на территории Киргизии – аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.