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Культура

12 августа 2014, 16:40

Лучшие короткометражки "Кинотавра - 2014" покажут в Москве

Кинотавр кинопоказы короткометражные фильмы кинопризыв Кинотеатр 35 мм кино

Фото: М24

В четверг, 14 августа, в малом зале кинотеатра 35mm в рамках проекта "Четыре коротких метра" покажут лучшие короткометражки фестиваля "Кинотавр – 2014".

После показов зрители смогут пообщаться с создателями лент и узнать о процессе подготовки сценариев и съемках. Также эксперты расскажут, что нужно сделать для того, чтобы российские короткометражки показывали в кинотеатрах, сообщили организаторы.

Зрителям представят "Верпаскунген" Григория Добрыгина. Это 15-минутный фильм о Германии. В главной роли Сергей Маковецкий. Вторая на очереди – 12-минутная картина "Киноман" Андрея Андрианова, повествующая о том, к чему приводит чрезмерная любовь к кино. Роли исполнили Чулпан Хаматова и Андрей Мерзликин.

Также зрители увидят 19-минутную короткометражку "Последний" Сергея Пикалова – историю о последнем на Земле ветеране войны, который целыми днями разговаривает с холодильником.

В финале программы представят картину "Про любовь 2". 15-минутная работа Анны Меликян – кинорассказ об одном дне из жизни молодой пары.

Начало в 19.30. Участие бесплатное. Необходима регистрация.

Кинопоказы "Четыре коротких метра" состоятся при поддержке организаторов конкурса "Кинопризыв", который стартовал 1 апреля и завершится 15 ноября. Открытый конкурс киноработ и сценариев объединен темой "Вооруженные силы РФ".

Конкурс проводится по четырем номинациям: "сценарий кино", "документальный фильм", "игровое кино", "анимационный фильм". Призовой фонд конкурса составляет 1 миллион 600 тысяч рублей.

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