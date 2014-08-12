Лучшие короткометражки "Кинотавра - 2014" покажут в Москве

Фото: М24

В четверг, 14 августа, в малом зале кинотеатра 35mm в рамках проекта "Четыре коротких метра" покажут лучшие короткометражки фестиваля "Кинотавр – 2014".



После показов зрители смогут пообщаться с создателями лент и узнать о процессе подготовки сценариев и съемках. Также эксперты расскажут, что нужно сделать для того, чтобы российские короткометражки показывали в кинотеатрах, сообщили организаторы.

Зрителям представят "Верпаскунген" Григория Добрыгина. Это 15-минутный фильм о Германии. В главной роли Сергей Маковецкий. Вторая на очереди – 12-минутная картина "Киноман" Андрея Андрианова, повествующая о том, к чему приводит чрезмерная любовь к кино. Роли исполнили Чулпан Хаматова и Андрей Мерзликин.

Также зрители увидят 19-минутную короткометражку "Последний" Сергея Пикалова – историю о последнем на Земле ветеране войны, который целыми днями разговаривает с холодильником.

В финале программы представят картину "Про любовь 2". 15-минутная работа Анны Меликян – кинорассказ об одном дне из жизни молодой пары.

Начало в 19.30. Участие бесплатное. Необходима регистрация.