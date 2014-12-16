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ЧП

16 декабря 2014, 22:11

Инспектора ГИБДД задержали в центре Москвы по подозрению в получении взятки

ГИБДД задержания взятки чп

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Инспектора ГИБДД задержали в центре Москвы по подозрению в получении взятки в размере 20 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Как уточняют в пресс-службе, оперативники управления собственной безопасности столичной полиции задержали сотрудника московской ДПС на улице Подвойского

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Сейчас проводится проверка, по результатам которой виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание, предусмотренное действующим законодательством.

Напомним, 14 декабря сотрудник ГИБДД был задержан по подозрению в получении 50 тысяч рублей от водителя, которого задержал за езду якобы в состоянии алкогольного опьянения

В начале ноября столичный автоинспектор был задержан также по подозрению в получении взятки, причем основанием для задержания стала видеозапись трехлетней давности, выложенная на YouTube. На видео дорожный полицейский отпускает нарушившего ПДД водителя за взятку,

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