Столичный полицейский задержан за взятку

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Инспектора ГИБДД Москвы задержали за взятку в 50 тысяч рублей. Он получил деньги от водителя, которого задержал за езду якобы в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в МВД РФ.

По данным полиции, 13 декабря в 1:30 на улице Бориса Галушкина сотрудники управления собственной безопасности задержали находившегося на службе инспектора ДПС, который получил 50 тысяч рублей от водителя автомобиля BMW.

Автовладелец передал взятку за непривлечение его к административной ответственности по факту управления автомобилем якобы в состоянии алкогольного опьянения. При этом водитель был трезв. Это выяснилось в ходе медицинского освидетельствования, уточнили в полиции.