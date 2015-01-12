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Москва 24

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Политика

12 января 2015, 13:56

Вступили в силу новые правила утилизации автохлама

ГИБДД эвакуация автохлам власть

В Москве введен новый порядок определения брошенных машин

С первого января в столице заработал новый порядок утилизации брошенных машин, сообщает телеканал "Москва 24". Такими будут считаться машины, которые более 30 суток стоят на проезжей части или во дворе, а также транспортные средства, владельца которых невозможно установить.

Бесхозные авто будут выявлять на основании жалоб жильцов и в ходе специальных рейдов. После обследования машины сфотографируют, на них составят акт.

Владельцев автохлама будут искать в течение двух недель через ГИБДД. Если их найдут, у хозяев будет три месяца на то, чтобы исправить ситуацию - представить документы на авто, заплатить штраф и забрать машину. В противном случае транспортное средство утилизируют.

Новые правила эвакуации автохлама

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Решение об утилизации машин будет принимать комиссия в составе сотрудника ГИБДД, работника ЖКХ, представителя местной управы и работника ОАТИ.

Технической стороной вопроса будет заниматься ГБУ "Автомобильные дороги".

M24.ru уже сообщало о правилах утилизации автохлама, введенных в октябре. Так, ранее мусором считалось транспортное средство, которое создает помехи для благоустройства города, например, автомобиль, у которого отсутствовал один из элементов: дверь, стекло, капот, крышка багажника, крыло, шасси или привод.

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