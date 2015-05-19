Полиция проверит сайты с возможными ответами на ЕГЭ

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Рособрнадзор направил в правоохранительные органы список сайтов, которые обещают публиковать варианты ЕГЭ 2015 года. Об этом сообщил руководитель федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

"Мы сегодня направили в правоохранительные органы очередное письмо с перечнем сайтов, на которых якобы будут оригинальные экзаменационные материалы, чтобы правоохранительные структуры могли еще раз посмотреть и дать свою оценку этим сайтам", – передает слова Кравцова Агентство "Москва".

Ранее M24.ru сообщало, что Рособрнадзор опубликовал в интернете в открытом доступе варианты заданий ЕГЭ-2015 по 14 предметам. Они были использованы в ходе досрочной волны экзаменов в этом году.

ЕГЭ-2015 в Москве

У выпускников, которые будут сдавать экзамены в основной период, появилась возможность лучше подготовиться к госэкзаменам, отмечают в Рособрнадзоре.

В Сети размещены варианты задний по 14 предметам, в том числе русскому языку, математике базового и профильного уровней, а также по четырем иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому и испанскому).

Напомним, досрочная сдача ЕГЭ в этом году проходила с 14 февраля по 18 апреля, основной период начнется 25 мая и продлится до 18 июня. ЕГЭ в 2015 году будут сдавать более 52 тысяч выпускников московских школ и колледжей.