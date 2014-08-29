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ЧП

29 августа 2014, 13:19

Пассажир авиалайнера скончался в аэропорту Домодедово

Домодедово чп инциденты в аэропортах

Фото: ИТАР-ТАСС

В московском аэропорту Домодедово скончался пассажир рейса Франкфурт-Самара, которому стало плохо на борту. Самолет вынужденно совершил посадку в Домодедово, но мужчину спасти не смогли, сообщает агентство "Москва".

Самолет вылетел обратно в Германию в 5.03. Пассажиры остались в аэропорту, за ними пришлют другой самолет.

По имеющимся данным, скончался 64-летний россиянин, который возвращался из Германии, где ему провели операцию. Причины смерти мужчины пока неизвестны.

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Это не первый такой инцидент в столичных аэропортах за последнее время. 18 августа 24-летний россиянин Артем Чечиков летел с женой из свадебного путешествия рейсом "Барселона - Челябинск". В воздухе у него произошел инфаркт. Лайнер экстренно посадили в Москве, где мужчина скончался. Как сообщила вдова Чечикова, в аэропорту не было дежурного реанимобиля.

По факту гибели мужчины возбуждено дело по статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей". Главврач аэропорта Шереметьево был отстранен от работы на время служебного расследования.

В ходе расследования выяснилось, что "скорая помощь" ехала к Чечикову около 40 минут, хотя уже на момент вызова он находился в состоянии клинической смерти.

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