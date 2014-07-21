Из аэропорта Домодедово более суток не могут вылететь 400 пассажиров

Около 400 человек не могут вылететь из аэропорта Домодедово

Более суток ожидают своего вылета около 400 пассажиров авиакомпании "Норд Винд", которые не могут добраться до Доминиканы. Самолет из аэропорта "Домодедово" в Пунта-Кану должен был вылететь 20 июля в 5.00.

После прохождения регистрации, таможенного и паспортного контроля людям объявили о задержке вылета по техническим причинам на неопределенное время. Всех желающих отвезли в гостиницу на юге Москвы. Пассажиры, застрявшие в московском аэропорту, - клиенты двух крупнейших российских турфирм Pegas и Tez Tour.

В настоящее время на онлайн-табло показано, что отправление ожидается в 15.00.

Напомним, около недели назад из Черногории в Москву вернулись российские туристы, которые почти двое суток не могли вылететь с курорта Тиват. Проблемы у наших соотечественников возникли из-за долгов авиакомпании "Московия".