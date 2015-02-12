Клиники "Доктор рядом" могут появиться еще в двух округах Москвы

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Клиники "Доктор рядом" могут появиться в ЮЗАО и ТиНАО. Голосование, посвященное открытию новых центров в этих округах, появилось в приложении "Активный гражданин".

Если большинство участников опроса проголосует за открытие клиник "Доктор рядом", городские власти начнут искать помещения для центров.

Напомним, проект "Доктор рядом" по созданию в Москве медицинских кабинетов шаговой доступности стартовал в 2013 году.

Согласно постановлению московского правительства предприниматели, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, получили право открывать клиники с таким названием и оказывать в них доступную первичную медицинскую помощь в сфере обязательного медицинского страхования. Отметим, клиники "Доктор рядом" могут оказывать и платные услуги, но в них обязательно должен работать кабинеты бесплатной медпомощи.

Клиники открывают прежде всего для москвичей, живущих вдали от государственных поликлиник.

Кроме того, "Доктор рядом" снижает нагрузку на участковых терапевтов. Врачи общей практики в центрах работают в две смены по восемь часов, включая субботу.

Помещения предоставляются участникам проекта по программе "один рубль за квадратный метр" на 20 лет. По условиям программы, предприниматели, арендующие помещения на льготных условиях, обязаны провести в зданиях ремонт, приспособить нежилые помещения под клиники и приступить к работе не позже, чем через шесть месяцев со дня заключения договора.

На сайте проекта размещена информация о 10 клиниках "Доктор рядом". В ближайшем будущем планируется открытие новых медицинских центров.