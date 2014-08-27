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27 августа 2014, 13:54

Министерство образования отказалось от единого учебника истории

Дмитрий Ливанов Учебники единый учебник истории

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство образования и науки отказалось от идеи введения в российских школах единого учебника истории, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на руководителя ведомства Дмитрия Ливанова.

По его словам, вместо единого учебника появится "единый историко-культурный стандарт, на основе которого будут разработаны учебники истории". "Единого учебника истории у нас, скорее всего, не будет", - отметил Ливанов.

Однако он подчеркнул, что все написанные учебники будут проходить общественную и профессиональную экспертизу.

Напомним, разработка нового учебника по отечественной истории началась по инициативе президента России Владимира Путина в 2013 году. В сентябре прошлого года была опубликована концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Документ был подготовлен Минобрнауки и Российским историческим обществом.

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Стоит отметить, что Минобрнауки определило, какие сведения из истории Крыма и Севастополя будут изучать российские школьники. Так, история Крыма и Севастополя в полной мере получила отражение в концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.

Так, концепция содержит сведения, начиная от Крымских военных походов (1687 и 1689 годов) до вхождения Крыма и Севастополя в состав России в 2014 году.

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