Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

ЧП

18 июля 2014, 11:16

Акции авиакомпании Malaysia Airlines подешевели на 13%

ЧП катастрофы крушение самолета

Акции авиакомпании Malaysia Airlines, самолет которой потерпел крушение на Украине, подешевели на 13%, сообщает МИА "Россия сегодня".

В ходе торгов на биржах стоимость акций авиакомпании снизилась до 0,06 доллара США.

До открытия биржи капитализация авиакомпании составляла 3,75 млрд 117 млрд долларов США.

Ссылки по теме

За последние полгода акции малайзийского авиаперевозчика второй раз так сильно падают в цене. В первый раз обвал произошел после трагедии 8 марта, когда принадлежавший Malaysia Airlines авиалайнер Boeing 777-200 бесследно пропал с экранов радаров.

В операции по поиску самолета приняли участие 26 стран мира, но он до сих пор не найден.

Напомним, о крушении самолета Malaysia Airlines стало известно вечером 17 июля. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В настоящее время выясняется, что стало причиной крушения борта "Малайзийских авиалиний". По предварительной информации, самолет был сбит, однако кто именно его сбил и из какого оружия - пока неизвестно.

Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур и следовал на высоте 10600 метров. На борту находилось 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Все они погибли. Российскую границу лайнер должен был пересечь примерно в 17.25 по московскому времени.

Сюжет: Крушение малайзийского Boeing 777

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать