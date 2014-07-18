Акции авиакомпании Malaysia Airlines подешевели на 13%

Акции авиакомпании Malaysia Airlines, самолет которой потерпел крушение на Украине, подешевели на 13%, сообщает МИА "Россия сегодня".

В ходе торгов на биржах стоимость акций авиакомпании снизилась до 0,06 доллара США.

До открытия биржи капитализация авиакомпании составляла 3,75 млрд 117 млрд долларов США.

За последние полгода акции малайзийского авиаперевозчика второй раз так сильно падают в цене. В первый раз обвал произошел после трагедии 8 марта, когда принадлежавший Malaysia Airlines авиалайнер Boeing 777-200 бесследно пропал с экранов радаров.

В операции по поиску самолета приняли участие 26 стран мира, но он до сих пор не найден.

Напомним, о крушении самолета Malaysia Airlines стало известно вечером 17 июля. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В настоящее время выясняется, что стало причиной крушения борта "Малайзийских авиалиний". По предварительной информации, самолет был сбит, однако кто именно его сбил и из какого оружия - пока неизвестно.

Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур и следовал на высоте 10600 метров. На борту находилось 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Все они погибли. Российскую границу лайнер должен был пересечь примерно в 17.25 по московскому времени.