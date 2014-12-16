ЦБ 12 декабря продал 2,3 млрд долларов для стабилизации курса

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Банк России 12 декабря продал валюты на 2,3 миллиарда долларов для стабилизации курса рубля, сообщается на сайте регулятора.

Ранее ЦБ продавал за день меньшие суммы - 478 миллионов, 206 миллионов, 400 миллионов долларов. Валютные интервенции начались 1 декабря после перерыва – с 10 ноября банк перестал продавать валюту и курс рубля пошел "в свободное плавание".

За последние две недели доллар подорожал на 8 рублей – с 50 до 58 рублей (курс на 16 декабря). С 16 декабря Центробанк России поднял ключевую ставку до 17% годовых, что отразилось на бирже – на открытии торгов доллар упал на 4,7 рубля.