Гол Думбия принес ЦСКА победу над столичным "Спартаком"

ЦСКА обыграл московский "Спартак" со счетом 1:0

Футболисты ЦСКА обыграли "Спартак" в матче 17-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Автором единственного гола в ворота красно-белых стал Сейду Думбия.

В целом игра проходила под контролем красно-синих. После гола армейцы отошли назад, сосредоточившись на контратаках, однако нападающим "Спартака" не удалось поразить соперника удачными комбинациями. Во втором тайме игра у красно-белых совсем разладилась, игроки ЦСКА имели ряд отличных возможностей увеличить преимущество, но Реброву удалось спасти ворота спартаковцев.

После завершения московского дерби недовольные фанаты устроили драку. В результате стражи порядка задержали около 30 человек. У некоторых болельщиков были изъяты пиротехнические изделия.

К этому матчу полиция отнеслась с особым вниманием. Порядок и безопасность в Химках обеспечивали более 1,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что победа позволила армейцам догнать "Спартак" в турнирной таблице – обе команды набрали по 33 очка. Столько же очков имеет в своем активе и "Локомотив", которому в воскресенье предстоит сыграть с "Динамо".

Лидерство в чемпионате все еще принадлежит "Зениту". После проигрыша на своем поле "Ростову" со счетом 0:2 питерская команда имеет перевес в три очка над тремя московскими командами.