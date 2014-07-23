На стадионе ЦСКА хотят разместить именные места для болельщиков

На стадионе ЦСКА болельщики смогут забронировать место на всю жизнь

На новом стадионе ЦСКА болельщики смогут бронировать одно место на всю жизнь, сообщает "Москва FM" со ссылкой на президента футбольного клуба Евгения Гинера. Он не исключил возможности, что на стадионе появятся и персональные таблички с именами.

Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин назвал эту инициативу маркетинговым ходом клуба. "Это нужно для привлечения футбольным клубом новых зрителей, должно поднимать зрительский интерес", - сказал он в эфире радиостанции.

В Москве идет строительство стадионов для ФК ЦСКА и "Спартак"

Он добавил, что привлечение зрителей связано с открытием стадионов, которого футбольные клубы ждали много лет.

"У нас сейчас такой период, когда футбольные клубы – "Спартак" и ЦСКА – обзаводятся собственными стадионами, до этого они много лет не имели их. У нас только предстоит открытие стадиона "Спартак", в следующем году – открытие стадиона ЦСКА, стадион "Динамо" еще три года будет на реконструкции", - отметил эксперт.

Ранее стало известно, что строительство новой арены армейского клуба будет завершено в 2015 году. Президент армейцев сообщил, что клуб не собирается называть трибуны именами прославленных игроков. Трибун всего четыре, а звезд за 100-летнюю историю ЦСКА гораздо больше. По его словам, следующим шагом станет открытие аллеи звезд.